Zurückhaltende Buchungen: So viele Deutsche suchen noch das Traumziel für den Sommer

Ein Großteil der Deutschen hat sich noch nicht für ein Urlaubsziel entschieden. Die Tendenz ist jedoch klar: Viele wollen ans Meer. (Symbolfoto) © Yorgos Karahalis/AP/dpa

So haben 57 Prozent der Befragten ihren Sommerurlaub für dieses Jahr noch nicht gebucht, erklärte die Online-Plattform in einer Mitteilung. Als Gründe geben die Urlauber unterschiedliche Aspekte an: Ganze 43 Prozent können sich hinsichtlich des Reiseziels noch nicht entscheiden.

Für 27 Prozent sind die gestiegenen Kosten das Problem, darunter auffallend viele junge Menschen (31 Prozent). Sie hoffen noch auf Last-Minute-Schnäppchen, die in diesem Jahr laut Experten jedoch kaum zu finden sein werden.

Auch interessant: Als Mittel der Kosten-Kontrolle würden laut Umfrage häufig All-inclusive-Reisen gebucht, da 71 Prozent der Meinung seien, dass sie einen guten Überblick über die Ausgaben ermöglichen könnten.

Dementsprechend verwundert es nicht, dass favorisierte Reiseziele laut "Urlaubspiraten" klassische All-inclusive-Gebiete wie die Türkei und Ägypten sind. Aufgrund von Streiks würden aber auch gut mit dem Auto erreichbare Destinationen eine starke Nachfrage erleben.