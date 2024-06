So erkennst Du, ob Deine Katze unglücklich ist

Wenn sich Deine Katze auf einmal anders verhält, kann es sein, dass sie sehr unglücklich ist oder sogar unter Depressionen leidet. Es gibt zahlreiche Anzeichen dafür, die Aufschluss darüber geben, dass es Deiner Katze nicht so gut geht. 6 Fälle hier im Katzen-Ratgeber .

Versuche die Katze zu finden, ohne sie mit Zwang aus ihrem Versteck zu zerren. Ist sie herausgekrochen, schau Dir genau an, wie sie auf Dich reagiert. Faucht sie, wirkt sie eingefallen, versteckt sie sich sofort wieder? Sind medizinische Gründe oder zunehmendes Alter der Katze ausgeschlossen, so versuche Dich vorsichtig und behutsam mit dem Tier zu beschäftigen.

Normalerweise kommst Du nach Hause und Deine Katze wartet bereits sehnsüchtig auf deine Ankunft, doch plötzlich lässt sich der Stubentiger nicht mehr blicken? Das Verstecken in Höhlen oder an ungewöhnlichen Orten kann darauf hindeuten, dass etwas nicht stimmt.

Verändert sich die Tonlage der Katze, schaut sie Dich an und schreit oder faucht, kann es sein, dass die Bindung zwischen Dir und dem Stubentiger Schaden genommen hat oder Deine Katze sich nicht mit der aktuellen Situation wohlfühlt.

Die Sprache der Katze gibt ebenfalls viel Aufschluss darüber, ob sie sich wohlfühlt oder nicht. Katzen sind in der Lage, verschiedene Laute für verschiedene Situationen von sich zu geben. Da wären zum Beispiel das Schnattern, wenn sie auf Jagd geht oder einfaches Maunzen, wenn sie Futter möchte.

Dies kann auf verschiedene Weisen passieren: Sie beißt vermehrt und stark, sie kratzt an Personen hoch oder sie signalisiert mit einem Buckel und dickem Schwanz, dass sie unzufrieden ist.

Dass Katzen auch mal wilde Minuten am Tag haben, ist klar. Immerhin schlafen sie auch bis zu 17 Stunden am Tag, da muss vor allem bei Wohnungskatzen auch ein bisschen Dampf abgelassen werden.

Anhand der Körpersprache der Katze kannst Du gut ablesen, wie sie drauf ist. Rennt sie dauerhaft, angespannt vor Dir weg? Oder ist sie, wenn sie Dich sieht, zusammengekauert in einer Ecke?

Sowohl wenn sich Deine Katze sehr viel putzt, als auch dann, wenn sie sich gar nicht mehr putzt, ist eventuell etwas nicht in Ordnung. Putzt sich die Katze sehr viel, kann es ein Indiz dafür sein, dass ihr langweilig ist und sie mitunter sogar beginnt, sich Haare rauszureißen.

Wenn kahle Stellen an dem Haustier auftreten, ist ein schnelles Handeln nötig. Versuche zunächst auszuschließen, dass die Katze einen Parasitenbefall hat. Hast Du einen Parasitenbefall ausgeschlossen, gilt es schnell was an der Situation zu verändern, damit die Katze wieder entspannter durch die Welt spaziert.

Pflegt sich die Katze nicht mehr, sieht vielleicht struppig aus und fängt an zu riechen, so kann auch dies ein Indiz für schlechtes Wohlbefinden sein.