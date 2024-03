Bahnstreik im Liveticker: Notfahrplan läuft nach Streikbeginn stabil

Berlin - Seit dem frühen Dienstagmorgen um 2 Uhr wird bei der Deutschen Bahn gestreikt – mal wieder. Was auf die Fahrgäste in den nächsten 24 Stunden zukommt und welche neuen Entwicklungen es im Streit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und der Bahn gibt, erfahrt Ihr im TAG24 -Liveticker.

"Während des Streiks versucht die DB bundesweit ein Grundangebot an Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr zu realisieren", heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn.

Begleitet von wachsender Kritik haben die Lokführer der Deutschen Bahn ein weiteres Mal die Arbeit niedergelegt.

Der Streik im Personenverkehr begann in der Nacht zum Dienstag um 2.00 Uhr und soll 24 Stunden dauern, wie eine Bahnsprecherin am Morgen bestätigte. Fahrgäste müssen mit großen Einschränkungen rechnen. Die Bahn hat einen Notfahrplan organisiert, der im Fernverkehr etwa ein Fünftel des Zugverkehrs sichert. Auch der Regionalverkehr und die S-Bahnen der Deutschen Bahn sind betroffen. Dort kann sich das Angebot je nach Region stark unterscheiden. Auch nach dem Ende des Streiks am Mittwoch müssen Fahrgäste weiter mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Im Güterverkehr begann der Streik schon am Montagabend.