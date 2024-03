Bahnstreik im Liveticker: vorzeitiges Streik-Ende? Gerichtsurteil soll mittags fallen

Berlin - Seit dem frühen Dienstagmorgen um 2 Uhr wird bei der Deutschen Bahn gestreikt – mal wieder. Was auf die Fahrgäste in den nächsten 24 Stunden zukommt und welche neuen Entwicklungen es im Streit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer und der Bahn gibt, erfahrt Ihr im TAG24 -Liveticker.

"Während des Streiks versucht die DB bundesweit ein Grundangebot an Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr zu realisieren", heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn.

Das Hessische Landesarbeitsgericht will am Dienstagmittag über den bereits laufenden Lokführer-Streik beraten.

Die Bahn will am Dienstag in Berufung gehen. Am Mittag sollen die Verhandlungen vor dem Landesarbeitsgericht Hessen beginnen.

"Es ist unsere Pflicht, im Sinne der Kundinnen und Kunden wirklich alles zu tun, um diesen oder auch mögliche spätere Streiks zu stoppen und hier eine Gerichtsentscheidung auch in der Berufungsinstanz herbeizuführen", sagte Sprecher Stauß.

Sollte das Gericht im Sinne der Bahn entscheiden, wäre der Arbeitskampf zwar formal gestoppt. Die Auswirkungen für die Fahrgäste blieben am Dienstag aber bestehen. Wann eine Entscheidung fällt, war am Vormittag nicht absehbar.

Eine Annäherung hatte es auch vor dem Arbeitsgericht nicht gegeben. Die GDL fordert eine Verringerung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden bis 2028 ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn war bisher bereit, sich auf eine Absenkung auf 36 Stunden bei gleichem Lohn einzulassen. Einen entsprechenden Vorschlag hatten externe Vermittler in moderierten Verhandlungen als Kompromiss unterbreitet. Die Gewerkschaft lehnt das ab.