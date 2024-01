Flughafen-Streiks gestartet: Reisende müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen

Köln/Düsseldorf - Ein Warnstreik des Sicherheitspersonals führt am Mittwochabend und Donnerstag zu starken Einschränkungen des Flugbetriebs an den beiden größten Airports Nordrhein-Westfalens .

Während in Köln/Bonn schon seit Mittwochabend, 21 Uhr, gestreikt wurde, soll es in Düsseldorf erst um Mitternacht losgehen.

Von den ursprünglich geplanten 113 Flugbewegungen wurden in Köln/Bonn den Angaben zufolge 86 annulliert, in Düsseldorf sank die Zahl der geplanten Starts und Landungen um etwa 100 auf 189. An Airports anderer Bundesländer soll ebenfalls gestreikt werden, etwa in Frankfurt am Main.

Bei stattfindenden Flügen am Donnerstag müssen sich Fluggäste auf lange Wartezeiten an den Sicherheitschecks einstellen. Um die Kontrollen zu beschleunigen, werden sie gebeten, das Handgepäck auf ein Minimum zu beschränken.

Während dort zuvor bereits etwa drei Viertel der Starts und Landungen abgesagt wurden, war es in Düsseldorf ein Drittel, wie beide Flughäfen am Mittwochabend mitteilten.

Als erster Airport war am Mittwochabend Köln-Bonn von dem Arbeitsausstand betroffen, wie ein Verdi-Sprecher sagte.

Die Gewerkschaft Verdi fordert im Tarifkonflikt unter anderem 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde. © Oliver Berg/dpa

Die unterschiedliche Startzeit des Arbeitskampfes liegt daran, dass es in Köln/Bonn kein Nachtflugverbot gibt und daher nachts mehr Personal eingesetzt wird als in Düsseldorf, wo mitten in der Nacht keine Flugzeuge starten und landen dürfen.



Der Gewerkschafter Özay Tarim sagte der dpa, man wolle ein deutliches Zeichen setzen. Die Arbeitgeber hätten sich in den Verhandlungen bisher "inakzeptabel" verhalten. "Wir werden jetzt mit Beschäftigten Druck ausüben auf die Arbeitgeber, damit wir am Verhandlungstisch endlich weiterkommen."

Der Arbeitnehmervertreter kritisierte, dass eine Sicherheitsfirma am Düsseldorfer Airport eine Extrazahlung von 200 Euro brutto angeboten habe, damit die Beschäftigten trotz des Warnstreiks zur Arbeit kommen. Die "Streikbruchprämie" empfinde er als Provokation, sagte Tarim.

"Die Beschäftigten wollen echte Lohnerhöhungen und keine Einmalzahlungen, von denen sie in den Inflationszeiten nicht viel haben." Man sollte am Verhandlungstisch das Problem lösen, anstatt es mit Prämien in die Länge zu ziehen, monierte der Gewerkschafter.

In dem Tarifkonflikt fordert Verdi 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde, höhere Funktionszulagen und Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde. Der neue Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 12 Monaten haben. Den Arbeitgebern gehen die Forderungen zu weit.

Die Tarifverhandlungen sollen am 6. und 7. Februar in Berlin fortgesetzt werden.

Erstmeldung am 31. Januar, 14.41 Uhr; zuletzt aktualisiert um 21.21 Uhr.