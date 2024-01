Flughafen-Streiks: Reisende müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen

Köln/Düsseldorf - Wer am Donnerstag den Flieger nehmen will, muss sich auf lange Warteschlangen oder sogar Flugausfälle einstellen.

Flugreisende müssen am Donnerstag an den beiden größten NRW-Airports mit langen Wartezeiten rechnen. © Oliver Berg/dpa

Nach einer Warnstreik-Ankündigung der Gewerkschaft Verdi, die das Sicherheitspersonal an großen deutschen Airports betrifft, berichteten Sprecher der Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn am Mittwoch, in Abstimmungen mit den Airlines zu sein.

"Wir sind bestrebt, einen reduzierten Flugplan aufrechtzuerhalten, der sich an die Personalsituation anpasst", erklärte ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens am Mittwochmittag. Es werde zu Ausfällen und Verzögerungen kommen. Einzelheiten sollten am Nachmittag bekannt gegeben werden.

Am Donnerstag waren ursprünglich insgesamt 290 Starts und Landungen in Düsseldorf vorgesehen.

Ein Sprecher des Köln/Bonner Flughafens sagte ebenfalls, dass es Ausfälle geben werde. An diesem Airport waren für Donnerstag eigentlich 103 Starts und Landungen geplant.