26.03.2023 18:31 Landesarbeitsgericht hat Entscheidung getroffen: Elbtunnel geht am Streik-Montag in Betrieb

Für Montag hat Verdi einen Verkehrsstreik in Hamburg angekündigt. Der Elbtunnel gehe planmäßig um 5 Uhr in Betrieb, teilte die Autobahn GmbH am Sonntag mit.

Von Nora Petig

Hamburg - Für Montag hat verdi einen Verkehrsstreik in Hamburg angekündigt. Bürger und Bürgerinnen müssen mit massiven Einschränkungen rechnen. Für Autofahrer gab es jetzt aber eine gute Nachricht: Der Elbtunnel gehe in Betrieb, teilte die Autobahn GmbH am Sonntag mit. Der Elbtunnel soll am Montag pünktlich seinen Betrieb aufnehmen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa Das Landesarbeitsgericht Hamburg habe beschlossen, dass in der Tunnelbetriebszentrale ein Notdienst einzurichten sei, hieß es in einer Mitteilung von der Autobahn GmbH und der Autobahn GmbH, Niederlassung Nord. "Wir begrüßen, dass das Landesarbeitsgericht unsere Einschätzung geteilt hat. Wir werden den Elbtunnel daher morgen pünktlich in Betrieb nehmen. Auch die übrigen Tunnelanlagen werden ohne Unterbrechung in Betrieb bleiben." Ein am Freitag von der Autobahn GmbH, Niederlassung Nord eingereichter Eilantrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Arbeitsgericht Hamburg sei zunächst abgelehnt worden, woraufhin eine sofortige Beschwerde eingereicht wurde.



Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa