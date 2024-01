Lokführerstreik ab Mittwoch: Massive Einschränkungen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt

Leipzig - Bahnreisende in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich wegen des bevorstehenden Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL auf erhebliche Einschränkungen einstellen.

Die Bahnsteige werden ab Mittwochmorgen weitgehend leer bleiben. © Moritz Frankenberg/dpa

Während des Streiks von 2 Uhr am Mittwochmorgen bis 18 Uhr am Freitagabend werde es "massive Beeinträchtigungen des S-Bahn-, Regional- und Fernverkehrs der DB" geben, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Montag mitteilte.



Im Fernverkehr wird es demnach einen Notfahrplan mit stark eingeschränktem Angebot geben. Dafür setzt die Deutsche Bahn längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein.

Fahrgäste werden gebeten, während des Streiks auf nicht unbedingt notwendige Bahnreisen zu verzichten oder die Reise zu verschieben.

Im Regionalverkehr soll ein stark reduziertes Angebot fahren. In welchem Umfang dies möglich ist, unterscheidet sich regional, auch hier wird es starke Einschränkungen geben, wie es hieß.