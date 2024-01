Lokführerstreik in Sachsen-Anhalt: Abellio nicht betroffen!

Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Verlauf der kommenden Tage Beschäftigte des Schienennetzbetreibers am Streik beteiligen und dadurch Streckenabschnitte nicht befahren werden könnten.

Es seien keine Störungen bekanntgeworden, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit.

Abellio Mitteldeutschland bietet vor allem in Sachsen-Anhalt viele Regionalverbindungen an, fährt aber auch auf mehreren Linien in Thüringen.