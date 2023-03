Megastreik in NRW im Liveticker: Verdi-Chefin Peifer droht mit unbefristetem Streik

Ein großangelegter Warnstreik legt den Bus-, Bahn- und Flugverkehr in Nordrhein-Westfalen an diesem Montag weitgehend lahm.

Annullierte Flüge am Flughafen in Düsseldorf: An den NRW-Airports sind auch Warnstreiks von Beschäftigten der Passagierkontrolle geplant. © Christoph Reichwein/dpa Nach den Ankündigungen der Gewerkschaften Verdi und EVG sollen die Arbeitsniederlegungen der Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr und bei der Deutschen Bahn in der Regel von 0 bis 24 Uhr am Montag gehen. Wegen Schichtrhythmen können Warnstreiks an einigen Stellen wie Flughäfen früher starten und teils bis zum frühen Dienstagmorgen dauern. An den Airports sind auch Warnstreiks von Beschäftigten der Passagierkontrolle geplant. Viele Pendler müssen an diesem Montag auf das Auto ausweichen, wenn sie ihren weit entfernten Arbeitsplatz erreichen wollen. Deshalb wird mit Staus auf den Straßen weit über das übliche Maß hinaus gerechnet. Kinder und Jugendliche müssen trotz der Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr am Montag zur Schule kommen. Das hatte im Vorfeld das Schulministerium deutlich gemacht. Gerade Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen nutzen normalerweise häufig Bus oder Bahn, wenn sie in einen anderen Stadtteil fahren müssen. Viele Eltern wollen deshalb Jugendliche mit dem Auto zur Schule bringen.

Der bundesweite Verdi-Warnstreik hat am Montagmorgen den Flugverkehr in den beiden größten NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn weitgehend lahmgelegt. "Hier ist alles dicht. Das ist jetzt ein ökologischer Flughafen", sagte der Verdi-Gewerkschaftssekretär Frank Michael Munkler zum Flughafen Köln/Bonn. Der Flughafen hatte am Vortag angekündigt, dass mindestens drei Viertel der geplanten 175 Starts und Landungen ausfallen würden. Weitere Flugstreichungen oder Umleitungen seien möglich. Am Flughafen Düsseldorf wurden am Morgen laut Flugplan fast alle Flüge annulliert. Ursprünglich waren hier an dem Tag 330 Starts und Landungen am Düsseldorfer Airport geplant. Davon fänden über den Tag verteilt voraussichtlich 69 Flugbewegungen statt, sagte ein Flughafensprecher. Der Dortmunder Flughafen hatte für Montag den kompletten Flugbetrieb abgesagt.

Die Düsseldorfer Verdi-Geschäftsführerin Stephanie Peifer hat mit unbefristeten Streiks gedroht, falls es bei der am Montag beginnenden dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst keinen Durchbruch gebe. "Die Arbeitgeber müssen sich gewaltig bewegen, sonst gehen wir in die Urabstimmung", sagte sie der dpa. Die Beteiligung am großen Warnstreik in ihrem Bezirk mit Düsseldorf und Wuppertal sei "grandios". "Aber das, was heute passiert, ist nur ein Tag." Ein unbefristeter Streik brächte eine "ganz andere Dimension", sagte sie. Ähnlich hatte sich die Gewerkschaftsfunktionärin am Morgen bereits im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF geäußert.

Der bundesweite Warnstreik hat am Montagmorgen in Nordrhein-Westfalen nicht nur den Fern-, sondern auch den Regional- und S-Bahnverkehr lahmgelegt. "Es fährt gerade nichts auf der Schiene", sagte ein Sprecher der Bahn für NRW. Das betreffe nicht nur die Regionalverbindungen von DB-Regio, sondern auch die Linien der Bahnkonkurrenten. Grund sei, dass sich auch Personal in Betriebszentralen und Stellwerken an dem Warnstreik beteilige. Das lege den Verkehr für alle Nutzer der Schienenwege lahm. Ob es am Nachmittag wieder einzelne Verbindungen geben werde, müsse man abwarten, sagte der Sprecher. Schienenersatzverkehr mit Bussen sei allein wegen des Umfangs und fehlenden Personals nicht möglich, sagte der Bahnsprecher. Bahn-Konkurrenten wie National Express und die Rhein-Ruhr-Bahn haben die Einrichtung von Busnotverkehren angekündigt. Für den Fernverkehr hatte die Bahn bereits vergangene Woche die bundesweite Einstellung des Verkehrs ab Null Uhr am Montag angekündigt.

Am Kölner Hauptbahnhof steht der Zugverkehr seit heute morgen still. © Roberto Pfeil/dpa