Nächster Bahnstreik angekündigt! Doch wann ist es so weit?

Frankfurt am Main - Schlechte Nachricht für den öffentlichen Verkehr in Deutschland: Der nächste Bahnstreik kommt!

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will ein weiteres Mal streiken. © Sina Schuldt/dpa

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und weiteren Verkehrsunternehmen hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) einen neuen Arbeitskampf angekündigt.

Am Verhandlungstisch bewege sich "nur wenig" und vor diesem Hintergrund sei "ein weiterer Warnstreik unvermeidbar", teilte die Gewerkschaft am Dienstag mit.

Der Termin ist noch unklar, über Zeitraum und Schwerpunkte des nunmehr dritten Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde will die EVG am Donnerstag um 09 Uhr bei einer Pressekonferenz informieren.

Zwar werde mittlerweile beispielsweise "vermehrt statt Prozenten ein monatlicher Festbetrag als Lohnerhöhung angeboten", erklärte die EVG, dennoch liege ein Tarifabschluss noch in "weiter Ferne".

Die von der EVG geforderten Verbesserungen müssten "deutlicher und schneller erfolgen". Dazu seien die Arbeitgeber jedoch noch nicht bereit.