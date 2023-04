Streiks in NRW: Massive Einschränkungen an Flughäfen und bei der Deutschen Bahn

Köln/Düsseldorf - Warnstreiks des Sicherheitspersonals an den Airports Düsseldorf und Köln/Bonn führen am Freitag voraussichtlich erneut zu zahlreichen Flugausfällen. Auch bei der Deutschen Bahn wird bundesweit gestreikt.

Reisenden wird empfohlen, sich rechtzeitig zu informieren und gegebenenfalls umzuplanen. © David Young/dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten privater Sicherheitsfirmen zu Arbeitsniederlegungen an den beiden großen NRW-Flughäfen aufgerufen. Damit soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden, um die Zuschläge für Nacht- und Sonntagsdienste möglichst bald anzuheben.

Bereits am Donnerstag hatte es Ausstände gegeben, in Köln-Bonn fanden rund 80 Prozent der Flugbewegungen nicht statt und in Düsseldorf etwa 50 Prozent. Beide Airports rechnen am Freitag abermals mit großen Warnstreik-Folgen.

Den Reisenden wird empfohlen, sich rechtzeitig bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter zu informieren und gegebenenfalls umzuplanen. Möglicherweise verlegen Airlines einige Flüge auch an Ausweichstandorte, etwa an die Flughäfen Münster-Osnabrück oder Paderborn-Lippstadt.

Der Düsseldorfer Flughafen appelliert zudem an die Passagiere, das Handgepäck auf ein Minimum zu reduzieren und die Kontrollen dadurch zu beschleunigen.