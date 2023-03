Tarifrunde im öffentlichen Dienst gescheitert: So geht es jetzt weiter!

Potsdam - Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind gescheitert – jetzt sind unabhängige Schlichter am Zug.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52, SPD) kündigte für die Arbeitgeber daraufhin an: "Wir werden jetzt die Schlichtung einberufen."

Nach zähem Ringen über drei Tage hinweg erklärten Verdi und der Beamtenbund dbb die Verhandlungen in der Nacht zu Donnerstag in Potsdam für gescheitert.

Nun wird mit Spannung erwartet, ob die Schlichter den aufgeheizten Tarifstreit lösen können – oder ob auch die Schlichtung scheitert und in einigen Wochen neue Streiks bevorstehen.

Verdi-Chef Frank Werneke (55) verkündete am Donnerstag das Scheitern der Verhandlungen. © Jonathan Penschek/dpa

In drei Verhandlungsrunden ab Januar war Gewerkschaften und Arbeitgebern keine ausreichende Annäherung gelungen.

Verdi-Chef Frank Werneke (55) sagte: "Am Ende mussten wir feststellen, dass die Unterschiede nicht überbrückbar waren."

Der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach (61), spielte auf die großen Teuerungsraten und die hohen Energiepreise in Deutschland an. Auftrag der Beschäftigten an die Gewerkschaften sei es gewesen, "dass sie nicht nur einen Inflationsausgleich erhalten, sondern eine Reallohnerhöhung".

Die Gewerkschaftsgremien hätten einstimmig für das Scheitern votiert, erklärten Werneke und Silberbach.