Verdi macht ernst: Hermes in Haldensleben streikt tagelang!

Haldensleben - Die Gewerkschaft Verdi hat für die kommenden Tage das Hermes-Logistikzentrum in Haldensleben zum Streik aufgerufen. Das ist bereits das zweite Mal in nur drei Wochen.

Die Gewerkschaft Verdi hat für das Hermes-Zentrum in Sachsen-Anhalt einen viertägigen Streik angekündigt. (Archivbild) © Gregor Fischer/dpa

Wie die Gewerkschaft am Donnerstagabend mitteilte, sollen vom 6. Juli, 21.45 Uhr, bis 10. Juli, 6 Uhr, alle Beschäftigen der beiden Hermes-Standorte in Haldensleben ihre Arbeit niederlegen.

Erst vor drei Wochen, am 14. Juni, hatte das Hermes-Zentrum für einen Tag ihre Arbeit niedergelegt.

Da es in der Tarifrunde am 4. Juli noch immer zu keiner Einigung mit der Arbeitgeberseite gekommen war, so Torsten Furgol, Verhandlungsführer und Fachbereichsleiter, würde der Streik nun weiter ausgeweitet werden.

Die Gewerkschaft fordert 2,50 Euro mehr Stundenlohn, sowie allgemeinverbindliche Tarifverträge und eine bessere Ausbildungsvergütung.

Für Freitagmorgen ist eine Streikkundgebung geplant.