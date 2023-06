Verdi ruft auf: Einzelhandel streikt in Sachsen-Anhalt!

Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag und Samstag zu Streik im Einzelhandel aufgerufen. © Federico Gambarini/dpa

Wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte, sollen sich Beschäftigte im Einzelhandel im Norden des Landes an dem Streik beteiligen und am 9. sowie 10. Juni die Arbeit niederlegen. Auch in Sachsen und Thüringen wurde zu Streiks aufgerufen.

In Magdeburg soll zunächst um 10.30 Uhr mit einer Kundgebung der Streiktag begonnen werden, bevor es zu einer Demonstration durch die Stadt kommt.

Wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte, sei es nach ersten Tarifverhandlungen noch immer zu keinem zufriedenstellenden Angebot gekommen.

"Das Angebot der Arbeitgeber ist völlig unzureichend. Es bedeutet Reallohnverlust für unsere Beschäftigten, die oft bis über die Belastungsgrenze hinaus buchstäblich den Laden am Laufen halten", so Verdi-Gewerkschaftssekretärin Christine Stoffl.