Verdi ruft Streiktag an Universität und Hochschule aus

Magdeburg - Die Gewerkschaft Verdi ruft an der Universität und Hochschule in Magdeburg zum Streiktag auf.

Für studentische Hilfskräfte will die Gewerkschaft einen Tarifvertrag durchsetzen.

Sie sollen am kommenden Montag vorübergehend ihre Arbeit niederlegen und auf dem Mensavorplatz der Universität protestieren.

Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und Verbänden wird unter dem Titel "All Together Now!" die Forderungen öffentlichkeitswirksam präsentieren.