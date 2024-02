Viele Flüge bereits annulliert: Lufthansa-Streik jetzt auch in NRW angelaufen!

Düsseldorf/ Köln - Wegen des bundesweiten Warnstreiks beim Lufthansa-Bodenpersonal sind am Dienstagmorgen auch an den NRW -Flughäfen Düsseldorf und Köln -Bonn Flüge annulliert worden.

Laut Online-Auskunft des Düsseldorfer Flughafens fallen dort alle 17 Lufthansa-Verbindungen nach Frankfurt und München aus. © Boris Roessler/dpa

Am Düsseldorfer Flughafen habe sich "weit über die Hälfte der Belegschaft" an den Aktionen beteiligt, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Dienstagmorgen.

Laut Online-Auskunft des Flughafens fallen dort alle 17 Lufthansa-Verbindungen nach Frankfurt und München aus. Am Flughafen Köln-Bonn wurden fünf von sieben Verbindungen gestrichen.

Die Gewerkschaft hat für Dienstag das Lufthansa-Bodenpersonal in Düsseldorf und Köln/Bonn sowie in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Stuttgart aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Das Unternehmen rechnet mit Hunderten Flugausfällen.

Es kämen wohl nur etwa zehn bis 20 Prozent des geplanten Programms von bundesweit rund 1000 Flügen in die Luft, hatte die Fluggesellschaft angekündigt.

Flüge der Lufthansa-Töchter Eurowings, Swiss, Austrian Airlines und Brussels Airlines sind nach Angaben der Lufthansa nicht von dem Warnstreik betroffen.