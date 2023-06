Warnstreik im Einzelhandel in Sachsen-Anhalt - Arbeitgeber: "Völlig überzogen!"

Am Freitag und Samstag streikt der Einzel- und Versandhandel in Sachsen-Anhalt. (Symbolbild) © Bodo Marks/dpa

Rund 160 Beschäftigte nahmen an der Eröffnungskundgebung in Magdeburg teil, wie eine Gewerkschaftssprecherin am Vormittag erklärte. Insgesamt hätten sich Beschäftigte aus zwölf Betrieben an der Kundgebung beteiligt, darunter Supermarktketten wie Kaufland, Netto und Edeka. Auch Ikea-Beschäftigte nahmen an der Aktion teil.

Die Gewerkschaft Verdi hatte zunächst im Norden Sachsen-Anhalts zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Allerdings beteiligten sich auch Beschäftigte aus dem Süden des Bundeslandes.

Die Kundgebung ist der Beginn des Warnstreiks, auch am Samstag wollen Beschäftigte streiken. Die Verdi-Sprecherin sprach von überschaubaren Auswirkungen für den Kunden, da sich viele Beschäftigte nicht an dem Streik beteiligten.

Eine erste Tarifrunde für die Beschäftigten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am 1. Juni war ohne Ergebnis geblieben.