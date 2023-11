Junge Frau lässt sich zur Katze umoperieren: "Will nicht aussehen wie eine Cartoon-Figur"

Rom - Chiara Dell’Abate, die bei TikTok als Aydin Mod bekannt ist, hat einen großen Traum. Die junge Frau möchte aussehen wie eine Katze . Unzählige Body-Modifikationen und verrückte Tattoos führt die 22-Jährige mittlerweile ins Feld. Doch sie will mehr.

Besonders bizarr: Die junge Frau hat sich auch noch einer Blepharoplastik unterzogen, also einer Operation, die eigentlich zur Korrektur des Augenlides vorgenommen wird.

Doch damit nicht genug: Aydin Mod hat auch Implantate in Armen und Händen - das Ergebnis sieht aus wie eine Pfote, glaubt die Influencerin. Katzenfell hat sich Aydin Mod hingegen stechen lassen: An Rücken, Dekolleté und im Gesicht trägt sie großflächige Tattoos. Außerdem trägt die TikTokerin sechs Genital-Piercings. Darüber hinaus ließ sich Aydin Mod auch noch die Brustwarzen chirurgisch entfernen und die Augenbälle tätowieren.

Mehr als 20 Body-Modifikationen, 70 Piercings und unzählige Tattoos hat die 22-jährige Römerin bereits, berichtet die Zeitung " New York Post ". So hat sie sich unter anderem eine gespaltene Zunge, vier künstliche Hörner auf der Stirn und ließ sich zusätzliche Nasenlöcher stanzen.

"Ich werde mir ein sogenanntes Transdermal einsetzen lassen, das wie ein riesiges Mikrodermal ist, um einen Schwanz anzubringen, und definitiv mehr Tattoos", kündigt sie an.

Aydin Mod will mehr und hat große Pläne: "Um den kompletten Katzen-Look zu erreichen, brauche ich ein Katzenaugen-Lifting oder eine Kanthoplastik - einen chirurgischen Eingriff, der die Augen länglicher und natürlich mandelförmiger macht -, eine Umformung der Zähne, einen Oberlippenschnitt und mehr Füllstoffe", erklärt die 22-Jährige.

"Ich denke, eine Katzenlady zu werden, passt zu mir", betont die TikTokerin. Denn die junge Frau ist überzeugt: "Ich will nicht wie ein Cartoon-Charakter aussehen."

Für Aydin Mod ist der Traum, eine Katze zu werden, so viel mehr. "Durch die Body-Modifikation fühle ich mich frei, mir selbst treu zu bleiben, unabhängig davon, was die Leute denken", erklärte die Katzenfrau. "Sie sorgen dafür, dass ich mich gut fühle, und das ist es, was zählt", sagt sie bestimmt.