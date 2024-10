Mutmaßlicher IS-Terror-Sympathisant vor Bundesgerichtshof

Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat am gestrigen Samstagabend aufgrund eines Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom selben Tage den libyschen Staatsangehörigen Omar A. in Bernau bei Berlin festnehmen lassen.

Gleich mehrere Elitepolizisten begleiteten den mutmaßlichen Terror-Sympathisanten zum Bundesgerichtshofs nach Karlsruhe. © René Priebe/PR-Video

Daneben wurden die dortige Wohnstätte des Beschuldigten sowie im Rhein-Sieg-Kreis die Wohnung einer nicht tatverdächtigen Person durchsucht. An den Maßnahmen waren Kräfte der Bundespolizei, des Bundeskriminalamts sowie der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises beteiligt.

Der Beschuldigte ist der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland (§ 129a Abs. 5 Satz 1, § 129b StGB) dringend verdächtig.

Omar A. ist Anhänger der Ideologie der ausländischen terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" (IS).

Spätestens seit Oktober 2024 beabsichtigte er, einen öffentlichkeitswirksamen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin zu verüben. Zur Planung des Vorhabens tauschte sich der Beschuldigte in einem Messenger-Chat mit einem Mitglied des IS aus.