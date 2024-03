Dackel wurde aus Albtraum befreit, kurz darauf folgt der nächste Nackenschlag für Anna

Gießen - Dackel-Mix-Dame Anna hat so einiges hinter sich bringen müssen. Jetzt wartet sie in der Obhut des Tierschutzvereins im mittelhessischen Gießen auf ein liebevolles, neues Für-Immer-Zuhause. Doch das gestaltet sich aufgrund eines schweren Schicksalsschlages als äußerst mühsam.

Dackel-Mix-Dame Anna wurde aus einem Animal-Hoarding-Haushalt befreit, doch es sollte noch dicker für sie kommen. © Montage: TSV Gießen

Mit ganzen 13 anderen Hunden sowie drei Katzen und sogar einer Schildkröte musste Anna auf engstem Raum und unter grausamen Bedingungen in einem sogenannten Animal-Hoarding-Haushalt leben. Mitarbeiter des Veterinäramtes befreiten die süße Fellnase. Von hier an schien es so, als würde sie nun endlich ihr langersehntes Glück finden.

Die Vierbeinerin, bei der es aufgrund der Umstände nicht bekannt ist, wie viele Hundejahre sie tatsächlich auf dem Buckel hat, hatte auch schon etliche Interessenten, die enorm offen für eine Adoption gewesen wären. Im Vorfeld sollte lediglich eine große Baustelle bezüglich ihres Gebisses beseitigt werden.

Hierbei kam es jedoch zu einer beunruhigenden Entdeckung. Im Rahmen des Check-Ups bemerkten die Tiermediziner verdächtige Herznebengeräusche. Und diese brachten eine schlimme Diagnose zu Tage.

Aufgrund eines nicht zu vernachlässigenden Herzproblems ist die Hündin von jetzt an dauerhaft auf Medikamente angewiesen. Viel schlimmer noch: Sämtliche Interessenten zogen ihre Anmeldungen daraufhin zurück.

Dabei ist Anna der perfekte Einsteigerhund, der zwar noch einiges an Feinschliff benötigt, generell aber äußerst aufgeschlossen gegenüber Menschen und Artgenossen ist. Auch mit Kindern (ab zwölf Jahren) kommt die Dackel-Dame gut klar.