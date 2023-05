Frau kann es kaum glauben: "Füchse toben sich immer wieder in meinem Garten aus"

Nottinghamshire - Eigentlich wollte Liz Renshaw aus Großbritannien in ihrem Garten Ruhe haben. Doch nun kehren immer wieder acht Füchse auf das Grundstück zurück.

Eine Frau aus England hat fast jeden Tag tierischen Besuch in ihrem Garten. (Symbolbild) © wildlifepirate/123RF

Liz Renshaw, die in einem kleinen Ort in der englischen Grafschaft Nottinghamshire lebt, musste eines Tages feststellen, dass die immer gleichen Fuchswelpen zum Spielen in ihren geliebten Garten zurückkehrten.

Offenbar hatten die kleinen Vierbeiner das grüne Fleckchen Erde als ihren Lieblingsspielplatz auserkoren.

"Die acht Füchse feiern regelmäßig ein Fest in meinem Garten", sagte Liz gegenüber BBC.

Um das tierische Treiben besser verfolgen zu können, ließ die Engländerin eine Kamerafalle auf ihrem Grundstück installieren.

Die Aufnahmen zeigen, wie die sieben jungen Füchse zusammen mit ihrer Mutter auf dem Rasen spielen und sogar das Trampolin zum Hüpfen verwenden.

Während Liz sich erst an die neue Situation gewöhnen musste, sagt sie mittlerweile: "Das ist doch eine gute Alternative zum Fernsehen, oder? Es ist sozusagen live vor dem Fenster."