Frau will mit Nymphensittich auf dem Kopf Ei anbraten: Wenige Sekunden später bereut sie es bitter

New Orleans (USA) - Aniyah und ihr Nymphensittich "Ka$h" sind unzertrennlich. Egal, wohin die US-Amerikanerin geht, wird sie von ihrem geflügelten Freund begleitet. Doch ausgerechnet beim Kochen wurde dies dem Vogel jetzt zum Verhängnis.

Aniyah und Sittich "Ka$h" sind immer zusammen. Doch an jenem Tag wurde dies dem Vogel zum Verhängnis. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/niwerld

Die Vogelbesitzerin aus New Orleans filmte sich gerade dabei, wie sie ein Ei zubereitete. In dem Clip, der eigentlich eine Kochanleitung werden sollte, sieht man Aniyah vor der Herdplatte stehen, auf der sich eine Pfanne aufheizte.

Auf einer Seiden-Haube, die ihre Haare bedeckte, hatte wie so oft ihr Haustier "Ka$h" Platz genommen und beobachtete, was seine Besitzerin da so treibt.

Kurz nachdem die junge Frau dann das Ei in die Pfanne schlug und erfreut in die Hände klatschte, passierte es:

Offenbar aus Schreck vor den lauten Geräuschen flatterte der Sittich los und steuerte geradewegs auf die Pfanne zu, in dem das Ei mittlerweile vor sich hin brutzelte. Und genau dort hinein plumpste auch "Ka$h"!

Zuerst schrie Aniyah auf, dann der Vogel: Während die junge Frau wohl gerade den Schock ihres Lebens durchlebte, schien das Tier panische Angst zu haben.

Instinktiv kippte Aniyah schließlich die Pfanne zur Seite und beförderte ihren tierischen Mitbewohner nach schier endlos erscheinenden Sekunden endlich aus dem heißen Küchengerät.