Hund in Wohnung allein zurückgelassen: Gibt es ein Happy End für Jamie?

Halle (Saale) - Das bisherige Leben des circa ein- bis zweijährigen Französischen Bulldoggenrüden war einsam und traurig. Im Tierheim in Halle kümmern sich die Pfleger liebevoll um Jamie, wünschen sich für ihn aber ein schönes, neues Zuhause.

Jamie ist circa ein bis zwei Jahre alt und 13 Kilogramm schwer. Der liebenswerte Vierbeiner benötigt noch sehr viel Erziehung. © Tierheim Halle

Der circa 13 Kilogramm schwere Hund kam über das Ordnungsamt ins Tierheim Halle.

Er war offensichtlich lange Zeit allein in der Wohnung gewesen, in der er aufgefunden wurde. Jamie hatte dort einen Wasserschaden verursacht und allgemein viel Chaos angerichtet. Kein Wunder, denn es gab keinen Halter, also kümmerte sich auch niemand um das Tier.

Im Tierheim hat Jamie endlich Menschen um sich, die sich um ihn sorgen und ihm Liebe schenken. Menschen mag die französische Bulldogge sehr.

Jamie hat mittlerweile alle Impfungen erhalten, daher wird es Zeit für ihn, das Tierheim zu verlassen und in ein neues Zuhause einzuziehen.

Menschen, die sich für die französische Bulldogge interessieren, müssen beachten, dass er einiges in seiner Welpen- und Junghundzeit verpasst hat.

Deswegen braucht Jamie noch viel Zeit und Zuwendung in der Erziehung. Alleine bleiben kann er noch nicht gut, er macht sich dann über sämtliche Gegenstände her.

Aufgrund seiner Vorgeschichte ist er auch das Spazierengehen nicht gewohnt und hat dabei noch ein paar Probleme. Radfahrer, Jogger und andere Hunde "pöbelt" er an und ist allgemein sehr aufgedreht.