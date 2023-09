Horror-Attacke in Wintergarten! Senior (61) von gigantischem Python attackiert

Der Python konnte nach der Attacke auf Rob Byrne (61) glücklicherweise im Zuge einer Suchaktion gefunden und gefangen werden. (Symbolbild) © 123RF/julialine

Ein 3,35 Meter langer Python hat sich durch ein Fenster des Fassadenvorbaus geschlängelt und den überraschten 61 Jahre alten Senior angegriffen.

Die gigantische Schlange habe versucht, ihn zu beißen und sich um ihn zu wickeln, wird Byrne von der britischen Tageszeitung "Mirror" zitiert.

Letztlich hatte er noch Glück im Unglück und trug nur eine blutende Wunde davon. "Sie hat die Rückseite meines Arms mit einem Zahn erwischt, der andere verfing sich in meinem Poloshirt."

Nachdem es Byrne mit Mühe und Not gelungen war, die Schlange irgendwie von sich wegzustoßen, habe diese ihn in eine Ecke gedrängt. In diesem Augenblick seien auch seine Frau und seine Enkelin in den Raum gekommen und hätten laut geschrien.

Durch die lauten Schreie verschreckt habe der Python den Rückzug zurück durch das Wintergartenfenster angetreten.