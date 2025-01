Hündin probiert neues Spielzeug aus, doch über ihre Reaktion ist nicht nur ihre Besitzerin besorgt

Unbeeindruckt von dem Zittern, das ihren kompletten Körper erfasst, lässt sie den Ball wieder fallen. Große Begeisterung scheint das Spielzeug bei dem Vierbeiner also nicht hervorzurufen.

Doch statt den selbst auf und ab springenden Ball zu beobachten oder gar hinterherzujagen, behält die Hündin im Verlauf des Videos das vibrierende knallrote Spielzeug einfach in ihrem Maul.

Ihre Besitzerin jedoch macht sich nun Sorgen, ob und welche Schäden bei ihrer Hündin zurückbleiben könnten, würde sie den vibrierenden Ball beim Spielen nur noch in ihrem Maul behalten.

Auch andere Follower kommentierten unter dem Beitrag, dass ihre Hunde ein ähnliches Verhalten zeigen würden, das ihnen Sorgen bereite.

So schrieb ein User in den Kommentaren: "Meiner macht das Gleiche! Ich mache mir Sorgen, dass sich sein kleines Gehirn in einen Milchshake verwandelt."