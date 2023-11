Hund bringt Herrchen seine Sprache bei: Urkomisches Video geht viral

Wie in dem kurzen Clip, der bei Instagram bislang mehr als 160.000 Likes bekam – Tendenz steigend – und schon über 700 Kommentare hat, zu sehen ist, versuchte sich Hugo als Lehrer. "Hugo bringt mir bei, wie man mit einem Hund spricht", heißt es in der Bildunterschrift.

Dazu saßen die Beiden auf dem Fußboden und sahen sich tief in die Augen. Immer wieder versuchte Hugo, Brian die richtige "Aussprache" nahezubringen, was sein Herrchen gar nicht mal schlecht machte. Allerdings schien der Hund so gar nicht zufrieden zu sein und wirkte zwischendurch ein bisschen frustriert, weil sich sein Freund so tolpatschig anstellte.

Zum Schluss lachte sich Brian kaputt und beide knuddeln.

Viele Instagram-User reagierten begeistert auf das Hundevideo. "Es scheint, als hätte Hugo keine Geduld mit seinem Schüler", scherzte ein Follower. Ein anderer bewundert die "tolle Beziehung" des Gespanns.

Und natürlich fiel den Leuten auch auf, dass Hugo am Ende seine Pfote auf Brians Schulter legte: "Wie ein echter Kumpel."