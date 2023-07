2000 Tage im Tierheim: Darum will niemand diese süße Hündin

Ontario - Weil eine Hündin keine Lust auf Streicheleinheiten hat, lebt sie seit mehr als sechs Jahren in einem Tierheim. Der Mischling ist eine echte Diva und hat sogar eine spezielle Unterkunft gebaut bekommen.

Seit mehr als 2000 Tagen lebt Lightning in einem Tierheim im kanadischen Ontario und wartet seit November 2017 auf einen neuen Besitzer.

Die Hündin Lightning ist schnell, wie der Blitz - das sagt schon ihr Name. Vor allem dann, wenn es ums Streicheln geht. Denn Zuneigung ist für den Mischling ein Dorn im Auge.

Die Hündin wartet noch immer auf einen neuen Besitzer, der ihre Macken respektiert. © Screenshot/dogtales.ca

Trotz jahrelangem Training sei die Berührungsempfindlichkeit des Mischlings ein echtes Problem. Die neuen Besitzer sollten daher aus der direkten Umgebung kommen, um Lightning bei vielen Besuchen langsam an sich zu binden.

Außerdem wäre es von Vorteil, wenn Herrchen oder Frauchen alleine leben. Denn auch andere Hunde, Katzen oder Kinder mag sie nicht.

Für eine Abkühlung im See, Tauziehen oder Leckerlis jagen, sei die Hündin aber immer zu begeistern. Wer sich auf Lightning einlassen möchte, muss also mit einer kleinen Hunde-Diva rechnen.

Das haben auch die Mitarbeiter des Tierheims ziemlich schnell feststellen müssen. Weil sich die Hündin von Anfang an in ihrem aktuellen Zuhause nicht wohlgefühlt hat und auch in keinem Zwinger leben wollte, hat sie ein eigenes Hundereich gebaut bekommen.

Seit sechs Jahren residiert Lightning in einer klimatisierten Hütte mit eigenem Garten. Dort könne sie ein und ausgehen, wann immer sie möchte.