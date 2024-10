Abgemagerter Welpe trifft auf Golden Retriever: Was dann passiert, rührt Millionen

Raleigh (North Carolina) - Was für eine traurige Gestalt: Gerade mal 1,8 Kilogramm brachte die arme Roo auf die Waage, als man sie fand. Das halb verhungerte Welpen-Mädchen war mit seinen Geschwistern in der Nähe der Stadt Raleigh in North Carolina ausgesetzt worden. Einer der Welpen war bereits tot, als der Wurf gerettet wurde. Vermutlich hatten die Tiere tagelang nichts gefressen oder getrunken. Zum Glück kam Roo nicht nur in gute Hände, sondern vor allem in gute Pfoten - eines Golden Retrievers.