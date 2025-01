Als Pfleger sehen, was Hund im Tierheim macht, fällen sie ein eindeutiges Urteil

Halifax County (Virginia) - Sie haben vieles gesehen und erlebt - aber das noch nicht! Marissa Emerman, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der "Halifax County Animal Control" in Virginia, zückte entsprechend schnell ihr Smartphone, als sie dieses "Schauspiel" vergangene Woche sah.

In dem Clip, der mittlerweile auf TikTok viral geht, läuft die Frau in den Zwingerbereich des Tierheims. Dort steht hoch oben auf den Käfiggittern Hündin Mya.

Etwas unsicher blickt die Fellnase nach unten. © TikTok/Screenshot/our_zoo_for_you

So stellt sich ihnen in erster Linie die Frage, ob der virale Hit Mya am Ende auch helfen wird, ein neues Zuhause zu finden.

"Ich teile alle einzigartigen Videos von Tieren aus dem Tierheim auf TikTok (...) Ich liebe die Reaktionen. Je mehr Menschen es sehen, desto mehr Menschen wissen von uns und desto mehr Leben werden gerettet", sagte Emerman diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Die einjährige Mya ist seit dem 10. Dezember bei der Halifax County Animal Control. Dort langweilt sie sich zunehmend, wie ihre Kletteraktion zeigt.

Leider konnte der Erfolg des Videos bisher nicht in eine Vermittlung umgemünzt werden. Mya muss also noch immer in dem Tierheim ausharren.

Ihre Langeweile wird sie sich unterdessen in Zukunft auf andere Weise vertreiben müssen als mit waghalsigen Kletteraktionen. Denn ihr neuer Zwinger ist überdacht.