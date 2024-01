Alter Hund trifft nach Funkstille auf seinen besten Fellfreund: Was dann passiert, berührt so viele

USA - Jahrelang waren sie beste Freunde, trafen sich jeden Tag zum Spielen. Doch zuletzt verloren Basset Hound Errol und sein Artgenosse Romeo zunehmend die Lust am gemeinsamen Herumtollen. Die zwei Vierbeiner aus den USA waren einfach zu alt geworden. Dann schlug das Schicksal bei Errol zu - er musste operiert werden. Eineinhalb Monate lang herrschte danach Funkstille zwischen den Hunden. Doch schließlich trafen sie sich zufällig bei einem Spaziergang wieder. Was dann passierte, berührt seitdem so viele Menschen auf TikTok .

Basset Hound Errol ist ganz schön in die Jahre gekommen. Nach einer Operation muss er momentan per Anhänger transportiert werden. © TikTok/Screenshot/jennastubs

Mitte Januar ging das Video (siehe unten) mit dem süßen Wiedersehen der Fellnasen online. Noch gezeichnet von seiner Operation ist Errol in dem Clip zunächst in einem Anhänger zu sehen.

Während sein Frauchen ihn hinter sich herzieht, erkennt der Rüde seinen Artgenossen in der Ferne. Er bellt freudig in seine Richtung und tippelt aufgeregt hin und her.

Dann ist es endlich so weit. Romeo zieht seine Besitzerin quasi hinter sich her, wedelt freudig mit dem Schwanz. Beide Hunde begrüßen sich schnuppernd, wirken erleichtert, sich endlich wiederzusehen.

Dass nicht nur die Vierbeiner Freude an dem Treffen haben, zeigen die Klickzahlen des Videos. Denn von gut 850.000 Usern haben mehr als 130.000 ein Like hinterlassen. In der Kommentarspalte finden sich zudem jede Menge Herzchen.

Vor diesem Hintergrund wollte The Dodo mehr über die Hunde erfahren, sprach kürzlich mit Errols Frauchen Jenna Schwartz.