Australian Shepherd ist taub und blind: So "spricht" das Tier mit seinem Herrchen

Was der erfahrene Hundebesitzer damit meint, wird in einem rührenden TikTok deutlich.

Aiden erklärt: "Ich behandle sie wie jeden anderen Hund auch", und stellt fest: "Ihre Lebensqualität ist großartig. Sie geht an Bäche, in Hundeparks, im Auto mit, läuft und kuschelt viel."

Regelmäßig teilt Aiden auf seinem TikTok -Kanal kuriose Details aus seinem Leben mit der Aussie-Dame Plum. Denn die vierjährige Hündin kann weder sehen, noch hören. Und das bringt natürlich so einige Herausforderungen für Hund und Mensch mit sich.

Plum liegt auf dem Bett und kuschelt sich an Aiden, der gerade angekommen ist. Dann will die schneeweiße Hündin runter, traut sich aber nicht zu springen. Also tippt sie Herrchen ganz sanft mit der Schnauze auf den Bauch. Der nimmt Plum auf den Arm und trägt die blinde Hündin weg. Da steht auch Aidens andere Hündin, Lola, die weder taub noch blind ist, auf und rennt sogleich hinterher.

"Wenn dein tauber und blinder Hund nicht vom Bett springen will und dich um Hilfe bittet", heißt es in dem Clip. 316.000 Mal wurde das Video bereits angeklickt, unzählige Male kommentiert.