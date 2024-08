Australian Shepherd und Golden Retriever zeugen Nachwuchs: Das Ergebnis fasziniert so viele

Tennessee (USA) - Dieser Hund sorgt für Begeisterung: Seit der Golden-Retriever-Australian-Shepherd-Mischling Goose im Juli in einem Video auf TikTok vorgestellt wurde, haben Hunderttausende User einen Blick auf ihn geworfen. Der Grund: Goose hat einen wirklich außergewöhnlichen Look.

Der Vater von Goose (links im Bild) ist ein reinrassiger Australian Shepherd. Seine Mutter ist eine reinrassige Golden-Retriever-Dame (Symbolbild). © Bildmontage: TikTok/Screenshot/brandyclark089, 123RF/infosam

In dem viralen Hit fragt Besitzerin Brandy Clark aus Tennessee, ob die User jemals einen Golden-Retriever-Australian-Shepherd-Mischling gesehen haben - um dann direkt ihren eigenes "Exemplar" vorzustellen.

Goose ist heute etwa 1,5 Jahre alt. Während sein Kopf von der Form her sehr an einen Golden Retriever erinnert, macht sein Fell deutlich, dass er auch einen Australian Shepherd-Anteil hat. Denn die für diese Rasse typische grau-weiß-schwarze Scheckung ziert auch Goose.

Im Kommentar neben dem Clip gerät das Frauchen sogleich ins Schwärmen: "So viele Leute sagen 'er ​​sieht so wild aus'. Wir finden, er ist perfekt! Das ist der beste Hunde-Mix! Mama ist ein reinrassiger Golden Retriever, Papa ein reinrassiger Blue Merle Australian Shepherd in Standardgröße."

In einem weiteren Video können die User einen Blick auf Goose's Papa werfen, der lustigerweise Moose heißt. Seine Mutter ist leider kaum zu erkennen. Bleibt die Frage, was man von so einem Mischling erwarten kann?