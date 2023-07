Besitzer bringen Hund ins Tierheim: Mischling verliert zusehends an Lebensfreude

Köln - Hund Eddie hatte in seinem Leben bislang ziemliches Pech, denn der Vierbeiner landete kürzlich schon zum zweiten Mal im Tierheim in Köln-Dellbrück . Seine Pfleger hoffen nun, dass der freundliche Staffordshire-Mix endlich ein Zuhause auf Lebenszeit findet.

Hund Eddie sehnt sich nach einem liebevollen Zuhause. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

"Hey, Pech, was hast Du als Nächstes für mich geplant?" Mit diesen verheißungsvollen Worten leiteten Eddies Pfleger am Samstag einen neuen Instagram-Beitrag ein, in dem sie ihren Schützling nicht nur ausführlich vorstellten, sondern auch die Geschichte des fünf Jahre alten Mischlings schilderten. Und die ist ziemlich traurig.

"Eddie klebt das Unglück buchstäblich am Hinterteil und das können wir kaum mehr mitansehen", offenbarten die Mitarbeiter gleich zu Beginn des Posts und erklärten, dass sie den Vierbeiner erstmals im Jahr 2019 von einem anderen Tierheim übernommen hatten.

Damals lief es für den Hund zunächst ziemlich gut, denn nur wenige Monate später fand Eddie - dank seines tollen Wesens - ein neues Zuhause. Alles sah ganz danach aus, als läge das Tierheim-Leben weit hinter ihm, doch das Glück war nicht von langer Dauer.

"Drei Jahre später trennten sich seine Besitzer, niemand hatte mehr Zeit für ihn und man brachte ihn zurück", erklärten die Pfleger, die den Mischling daraufhin wieder in ihre Obhut nahmen.

Seither litt Eddie sehr, wie seine Pfleger nun berichteten. "Er vermisste seine Menschen, sein altes Leben und verlor zusehends an Lebensfreude - und an Gewicht", hieß es. Doch das war noch nicht alles.