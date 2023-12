Besitzer geben Hund nach 1,5 Jahren zurück ins Tierheim: Darum hielten sie es nicht mehr mit ihm aus

Daytona Beach (Florida) - Was stimmt nicht mit ihm?

Lucky setzt einen traurigen Hundeblick auf. © Facebook/Screenshot/Halifax Humane Society, Inc.

Lucky, der alles andere als lucky ist, sitzt nun wieder im Tierheim fest. Dabei war der Rüde anderthalb Jahre lang ein geliebtes Haustier, das bei seiner Familie zusammen mit Kindern und einem weiteren Hund leben durfte.

Dennoch standen seine Besitzer Anfang der Woche mit Lucky in der Tür der "Halifax Humane Society, Inc.", einem Tierheim in Daytona Beach, Florida. Schweren Herzens gaben sie ihren treuen Begleiter ab.

"Seine Besitzer hatten wirklich nette Dinge über ihn zu sagen. Sie ließen uns wissen, dass er stubenrein ist, an die Hundebox gewöhnt ist und gut an der Leine geht", schrieb das Tierheim in dieser Woche auf Facebook.

Doch es habe ein spezielles Problem gegeben.