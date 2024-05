Besitzer geben Hund nach drei Jahren zurück ins Tierheim: Der Grund tut allen unendlich weh

Forked River (USA) - Diesen Abschied nach drei Jahren wollte wirklich niemand: weder Ja'dores Besitzer, noch das Tierheim, noch die Hündin selbst. Aber es ging nicht anders. Deshalb tat der Grund für diesen bitteren Schritt auch allen so weh.

Hündin Ja'dore blickt traurig nach oben. © Facebook/Screenshot/Associated Humane Popcorn Park Shelter

Vergangene Woche gingen die Besitzer schweren Herzens mit Ja'dore zu dem Tierheim, aus dem sie die Hündin im Jahr 2021 geholt hatten. Die Stimmung im "Associated Humane Societies Popcorn Park" (AHS Popcorn Park) in Forked River, New Jersey, war dementsprechend gedrückt.

"Ja’dore scheint wie viele Tiere saisonale Allergien zu haben, und es ist schwierig, die Ursache für die Ausbrüche zu bestimmen", sagte Sally Hickman von AHS Popcorn Park diese Woche im Interview mit Newsweek.



Wenn ein Schub unbehandelt bleibe, könne er zu Ohren- und Augenreizungen und -infektionen, juckenden (...) Hautinfektionen und einem allgemeinen Unwohlsein führen, so die Tierpflegerin.



Leider waren die Besitzer der armen Fellnase nicht mehr in der Lage, die vielen Medikamente zu bezahlen. Notgedrungen wandten sie sich deshalb an ihr ehemaliges Tierheim.