Besitzer glauben, sie können Labrador alleine lassen: Wie er es ihnen dankt, lässt Lachtränen fließen

Die Besitzer von Labrador Jasper haben kürzlich einen Fehler begangen. Dafür können nun die TikTok-User dank des passenden Videos herzlich lachen.

Von Christian Norm

Großbritannien - Er ist acht Monate alt und schon so erwachsen. Zumindest dachten das die Besitzer von Labrador Jasper. Also testete das Paar aus Großbritannien im vergangenen Monat, ob der Vierbeiner überhaupt noch in seiner Hundebox bleiben muss, wenn er mal alleine ist. Zu ihrer Überraschung verhielt sich ihr Freund auf vier Pfoten vorbildlich, döste am Ende friedlich auf dem Sofa ein. Trotzdem machten Herrchen und Frauchen einen fatalen Fehler ...

Labrador Jasper hat es faustdick hinter den Ohren. © TikTok/Screenshot/jasperthebigredlab ... Sie dachten, dass sich Jasper immer so benehmen würde. Ende Juli wurden die Briten eines Besseren belehrt. Denn sie hatten nicht geahnt, dass Jasper eine bestimmte Stunde am Tag hat, in der er komplett durchdreht. Entsetzt stellten seine Besitzer am Morgen fest, dass der Labrador eine "Party" geschmissen hatte, während sie noch seelenruhig schliefen. Dank einer Tierkamera konnten sie sich einen genaueren Überblick verschaffen. Demnach ist Jasper ein Frühaufsteher, der zu einer bestimmten Zeit große Lust auf Zerstörung verspürt. Hunde Hündin in schwachem Zustand gefunden: Wo ist der Besitzer? In einem Interview mit Newsweek verrieten Jaspers Besitzer diese Woche, was genau Ende Juli vorgefallen war.

Virales TikTok-Video zeigt "Werk" von Labrador Jasper