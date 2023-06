Besitzer sind in Sorge, weil ihr Hund nur noch hinkt: Stunden später fallen sie aus allen Wolken

Kansas City (USA) - Sie hatten nicht den Hauch einer Ahnung, was los war. Aus dem Nichts hatte Golden-Retriever-Mädchen Maple eines Morgens angefangen zu hinken und ihre Besitzer so vor ein Rätsel gestellt. Das Paar aus Kansas City im US-Staat Missouri konnte an der Pfote, die der Vierbeiner nicht mehr nutzte, nichts entdecken. Dennoch waren sie sehr besorgt. Was Stunden später passierte, ließ die Hundebesitzer dann aus allen Wolken fallen.