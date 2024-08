Besitzer stellen Dackel ihr Baby vor: Kurz darauf hüpfen Millionen Herzen

Doch mit der Reaktion ihres Sohnes hatte sie in dieser Form so gar nicht gerechnet. Warum, erklärte die US-Amerikanerin kürzlich in einem Interview mit Newsweek .

"Das ging 30 Minuten lang ununterbrochen so weiter", schreibt Kirsten McKinney (28) neben ihren kuriosen TikTok-Clip.

Denn Hund und Säugling bringen darin ihr Wohnzimmer in Columbus, Ohio, vom ersten Moment an zum Beben.

Schade, schade: Hund und Baby leben nicht im selben Haushalt. Dackel Sherman war nur für eine Woche zu Besuch. © TikTok/Screenshot/mckinneyadventures

"Wir haben eine Katze und er hat erst vor Kurzem angefangen, sie zur Kenntnis zu nehmen. Normalerweise lächelt er und möchte sie streicheln, wenn sie in der Nähe vorbeigeht. Also dachte ich, seine Reaktion wäre ähnlich. Aber seine Reaktion auf die Begegnung mit einem Hund war eindeutig anders. Er liebt Hunde einfach und etwas an ihnen ist für ihn sehr lustig", erklärte die 28-Jährige.

Kleiner Wermutstropfen: Dackel Sherman gehört nicht zur Familie. Er war dort leider nur für eine Woche zu Besuch. Baby Easton wird ihn also in den kommenden Jahren nicht täglich an seiner Seite haben.

Dafür hat der kleine Junge zumindest schon mal ein Zeichen gesetzt. Mehr als 27 Millionen Klicks sowie 3,9 Millionen Likes konnte er mit seiner Begeisterung und Lebensfreude auf TikTok einheimsen.

"Ich hoffe, dass Eastons Kindheit voller magischer Momente dieser Art ist und dass ich das Glück haben werde, mehr davon zu erleben", wünscht sich zunächst seine Mutter. Ansonsten freut auch sie sich erst einmal mächtig über den großen Erfolg auf TikTok.