Besitzer töten Welpen von Hunde-Mama: Als eine Frau das letzte Hundebaby nimmt, reagiert die Hündin sofort

Odessa (Ukraine) - Auch viele Hunde müssen in der kriegsgebeutelten Ukraine viel durchmachen. So wurden die "Love Furry Friends" aus Odessa kürzlich wegen eines heftigen Falls um Hilfe gebeten.

Herzzerreißend: Die Hunde-Mama fleht Olena an, ihr den letzten Welpen nicht wegzunehmen. © Screenshot/YouTube/Love Furry Friends - Rescue Channel

Die Besitzer einer Hunde-Mama hatten deren vier weibliche Welpen kurz nach der Geburt ertränkt. Nur einen kleinen Rüden überließen sie dem angeketteten Vierbeiner.

Tierschützerin Olena rückte schließlich mit ihrem Team vor Ort an, um wenigstens die zwei verbliebenen Fellnasen zu retten. Schon bald spielten sich herzzerreißende Szenen ab.

Die Besitzer der Hunde hatten nicht das geringste Problem damit, dass die Love Furry Friends sie mitnehmen wollten. Olena durfte das Grundstück betreten, auf dem die Hunde-Mama angekettet war.

Kaum hatte die Ukrainerin den letzten Welpen des armen Muttertiers im Arm, machte sich Verzweiflung breit. Die verängstigte Fellnase flehte die Frau förmlich an, ihr nicht auch noch das letzte Baby wegzunehmen.

In dem zugehörigen YouTube-Video, das am Wochenende auf dem Kanal der Love Furry Friends veröffentlicht wurde, ist die bittere Szene zu sehen. Darin blickt die Hunde-Mama die Tierschützerin hilflos an, stützt sich auf deren Knie.

Natürlich hatte Olena nie vor, die armen Fellnasen zu trennen.