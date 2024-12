Besitzer wollen Border-Collie-Welpen einschläfern lassen: Dann wird es herzzerreißend

Phoenix (Arizona/USA) - Sie forderten ein schnelles Ende: Als die Besitzer von Border Collie Ollie im vergangenen Monat eine Tierklinik in Phoenix, Arizona, ansteuerten, wollten sie, dass er eingeschläfert wird. Der Grund: Das rechte Hinterbein des acht Wochen alten Welpen war bei einem Unfall mit einem Pferd regelrecht zertrümmert worden. Doch die Tierärzte gaben nicht so schnell auf - kurz darauf wurde es herzzerreißend.

Ollie kam mit einem zertrümmerten Hinterbein zum Tierarzt. Dort sollte er eingeschläfert werden. © Collage: Screenshots/Instagram/@skysanctuaryrescue

Zwar konnte das Team dem Hund nicht helfen. Doch es hatte Kontakt zu der "Sky Sanctuary Rescue". Diese andere Tierklinik hatte die Kapazitäten, um den armen Vierbeiner vor dem Tod zu bewahren.

Also wurde Ollie an die dortigen Ärztinnen übergeben, die leider eine traurige Feststellung machen mussten: Das Bein des Welpen war nicht mehr zu retten, musste umgehend amputiert werden.

Die Tierklinik postete am 1. Dezember ein Video auf Instagram, in dem die Geschichte des Welpen zu sehen ist. In dem Clip wird die süße Fellnase in den Operationssaal gebracht und in Narkose versetzt.

Nach der erfolgreichen Operation zeigt sich eine Mitarbeiterin lächelnd mit dem noch schlafenden Ollie auf dem Arm.

Das Schlimmste hat der kleine Rüde also überstanden. Doch wie geht es nun weiter?