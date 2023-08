Besonderer Welpe sucht ein neues Zuhause: Diese Anforderung sollten Interessenten erfüllen

Der Welpe, der später eine Schulterhöhe von 62 bis 65 Zentimetern erreichen kann, liebt seinen Auslauf und die frische Luft. Sein neuer Futtergeber sollte einen Garten haben, in dem er sich austoben und sein Heim schützen kann.

Der junge Rüde und seine Geschwister mussten vom Amt sichergestellt werden. © Tierheim Berlin

Nach Angaben des Tierheims ist der wuschelige Sebastian auch als Zweit- und Dritthund geeignet. Er sei schon jetzt gut sozialisiert. Aktuell teilt er seine vorläufige Unterkunft mit Hunden unterschiedlichen Alters.

Da der Rüde noch jung ist, kann er gut an einen neuen tierischen Mitbewohner herangeführt werden.

Die neuen Besitzer sollten unbedingt an seiner Erziehung weiter arbeiten - an der Leine laufen sei aber kein Problem. Auch Stubenreinheit könne man in dem Alter noch nicht sicher erwarten, teilen die Tierschützer auf ihrer Seite mit.

Möchtest Du dem unerfahrenen aber liebevollen Sebastian ein Für-immer-Zuhause geben? Dann fülle das Formular auf der Webseite aus. Alternativ kannst Du die Vermittler auch unter der Telefonnummer 030/768880 erreichen.