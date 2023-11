Betrunkene denkt, ihr Hund habe nur etwas Mist gebaut: Beim Blick nach vorne trifft sie der Schlag

Während ihr Hund ängstlich zu ihr hochschaut, steht Presley Vanhorn das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/presslyset

In besagtem Clip taumelt die Kosmetikerin mehr schlecht als recht in ihre Wohnung. Ihre Haare sind zerzaust, das Make-up verschmiert. Während sie auf ihren wackeligen Beinen mit dem Hund schimpft, weil er den Müll zerkaut hat, blickt die TikTokerin nach vorne.

Auf einmal fällt ihr die Kinnlade herunter. Denn das kleine Stück ist nur die Spitze des Eisbergs. Ihre Fellnase hat in Wahrheit den kompletten Müll auseinandergenommen und ihn in der Küche wüst verteilt.

Was Vanhorn in diesem Moment überhaupt nicht komisch findet, nimmt das TikTok-Publikum dankend an. 2,8 Millionen User haben den viralen Hit bisher angeklickt, gut 250.000 ein Like vergeben.

Doch unter die vielen lustigen Kommentare mischen sich auch einige ernste.