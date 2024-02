Bildschöner Dalmatiner sucht ein neues Zuhause, doch der Rüde hat ein großes Problem

Würzburg - Der zweieinhalb Jahre alte Rüde "Rio" ist ein wunderschöner Dalmatiner wie aus dem Bilderbuch. Allerdings ist der Hund nicht ganz unkompliziert, weshalb er auch nicht an Hundeanfänger vermittelt werden soll.

Unter anderem deshalb wird "Rio" auch nicht an einen Haushalt mit Kindern abgegeben.

Man arbeite zwar im Tierheim daran und der Hund mache auch bereits gute Fortschritte. Allerdings müssten seine neuen Halter an dieser Sache dranbleiben und das Thema auf jeden Fall ernst nehmen.

Allerdings habe er ein großes Problem mit Futter- beziehungsweise Ressourcen-Aggression. Das bedeutet, "Rio" lässt sich nichts wegnehmen und reagiert in solchen Fällen aggressiv.

"Rio" kam in das Tierheim in Würzburg, weil sich seine vorherige Halterin aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr genügend um ihn kümmern konnte.

Der Dalmatiner ist sehr aktiv und lernwillig, sollte aber noch etwas besser zur Ruhe kommen können. © Tierschutzverein Würzburg e.V.

Darüber hinaus sei der Rüde aber ein wirklich feiner Kerl, der gefördert und gefordert werden will. Er arbeite ausgezeichnet mit, verstehe schnell, was von ihm verlangt werde und habe sehr viel Spaß am gemeinsamen Training.

Allerdings habe er noch zu lernen, etwas besser zur Ruhe zu kommen. Auch das Alleinbleiben falle ihm noch schwer. Das müsse mit ihm gegebenenfalls schrittweise eingeübt werden.

Ob sich "Rio" mit anderen Hunden versteht, hänge stark davon ab, ob ihm seine Artgenossen sympathisch sind. Deshalb würde ihn das Tierheim am liebsten an ein neues Zuhause vermitteln, in dem noch kein Hund lebt.

Interessenten können sich gerne mit dem Würzburger Tierheim in Verbindung setzen und einen Besuchstermin vereinbaren.

Das geht per E-Mail an info@tierheim-wuerzburg.de oder unter der Telefonnummer 0931/84324. Besetzt ist das Telefon von 11 bis 12 Uhr sowie ab 13 Uhr.