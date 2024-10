Blaue Augen, dichtes Fell: Optik wurde Malamute-Mischling Luca zum Verhängnis!

"Er braucht Training und muss gefordert werden", so Ronny eindrücklich.

Zu Beginn zeigt sich Kater Malte immer noch etwas ängstlich - taut aber beim richtigen Menschen schnell auf. © Instagram/tierischtierisch

Nicht ganz so viel Training braucht Kater Malte: Die rote Samtpfote wurde schwer verletzt von einer Tierfreundin eingefangen und nach Delitzsch gebracht.

"Leider musste sein Beinchen amputiert werden. Das beeinträchtigt ihn aber nicht. Er ist ein wenig ängstlich, nach einiger Zeit liebt er es aber, gestreichelt zu werden", beschreibt die Tierschutzbeauftragte Gundula Scheibe ihren Schützling.

Der etwa fünfjährige Kater sollte als Wohnungskatze gehalten werden und freut sich über einen schnurrenden Mitbewohner.

Welche Tiere noch in der Einrichtung in Delitzsch auf eine Adoption warten, seht Ihr in der aktuellen Folge von "Tierisch tierisch".

Entweder Ihr guckt sie Euch am Mittwochabend um 19.50 Uhr live im MDR an oder in der Mediathek.