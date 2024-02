Bodycam-Aufnahme von Polizistin zeigt: So grausam wurde dieser Hund gequält

Die Polizisten des South Bend Police Departments wurden am vergangenen Freitag zu einem Hund alarmiert, der am Straßenrand umherlief. Zuvor hatten Passanten bereits versucht, den Dobermann einzufangen, doch das Tier war völlig verängstigt.

Seine Retterin, eine Polizistin aus South Bend, entschied sich, den Dobermann zu adoptieren. © Bildmontage/Screenshot/South Bend Police Department

Am Einsatzort angekommen, war schnell klar, dass bei der verschreckten Fellschnauze viel Einfühlungsvermögen vonnöten war. Die Beamtin Northcutt schaffte es schließlich, durch ihre Körpersprache und ruhiges Zureden ein Vertrauensverhältnis zum Tier aufzubauen. In dem Video ihrer Bodycam sieht man, sich dem Hund langsam nähern und die Leine greifen, die der Vierbeiner hinter sich her schliff.

Ein Augenzeuge, der einen Seitenschneider dabei hatte, eilte ihr dann zu Hilfe und befreite den Dobermann endlich von seiner schmerzhaften Qual. Anschließend brachte man die Fellnase ins "Animal Resource Centre (SBARC)", wo man sie aufpäppelte.

Und das Schicksal hielt für "Zeus", wie man den Vierbeiner taufte, ein noch viel schöneres Happy End bereit. Polizistin Stephanie Northcutt, die an seiner Rettung beteiligt war, entschied sich, den Hund zu adoptieren. "Officer Northcutt sagte, sie habe in dem Moment, als sie den jungen Hund sah, gewusst, dass er die perfekte Ergänzung für ihre Familie sei", heißt es auf der Facebookseite der Polizeiwache in South Bend.

Zeus, der sich glücklicherweise mit den anderen Hunden der US-Amerikanerin verstand, hat jetzt also endlich ein liebevolles Zuhause gefunden.