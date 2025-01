Bulldogge setzt sich jeden Abend in Küchenecke: Mit diesem Grund rechnet keiner

Santa Barbara (Kalifornien/USA) - Bulldogge Hank hat eine besonders lustige Routine entwickelt. Jeden Abend zur gleichen Uhrzeit setzt sich die Fellnase in eine Küchenecke - bis sein Frauchen Lizzy einschreitet.

Die Bulldogge Hank entwickelte mit der Zeit eine eigene nächtliche Routine. © Screenshot/TikTok/lizzycoop5

Die kuriose Angewohnheit ihres Hundes teilte die US-Amerikanerin in einem Video auf TikTok. Die Bilderreihe zeigt, wie der Vierbeiner am Abend in der Küchenecke sitzt und die Wand anstarrt.

Dahinter steckt Hanks Liebe für Käse. Schon kurz nachdem sie ihn adoptiert hatte, bemerkte Lizzy die Leidenschaft ihres Hundes.

Gegenüber Newsweek erzählte Lizzy mehr von der lustigen Routine: "Ich weiß gar nicht, warum es immer zur gleichen Uhrzeit um 20 Uhr ist. Vielleicht, weil ich mich dann immer hinsetze und den Fernseher anmache. Mit der Zeit hat sich diese Eck-Routine fest etabliert."

Die kuriose Angewohnheit könnte aber auch einen anderen Grund haben.

"Ich glaube, es fing an, weil er immer ein kleines Stück Käse bekam, wenn wir vom Gassigehen zurück waren. Irgendwann hat er dann so getan, als würde er hinausgehen wollen, nur um sich dann draußen vor die Tür zu setzen und so lange zu warten, bis ich 'Käse' sage", offenbarte Lizzy.