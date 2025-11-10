Corgi sieht Fellfreund nach einem Jahr wieder: Was dann passiert, verzückt das Netz

Great Falls (Virginia) - Dass nicht nur Menschen sich extrem freuen können, wenn sie sich nach langer Zeit wiedersehen, beweist Corgi-Hündin Fiona. Die kleine Fellnase aus Great Falls in Virginia, ist vor wenigen Tagen regelrecht ausgeflippt, als sie nach mehr als einem Jahr Pause plötzlich ihre beste Fellfreundin Kili auf der Straße erspähte. Das Wiedersehen der ungleichen Hunde lässt dank eines entsprechenden Instagram-Videos inzwischen unzählige Herzen höher schlagen.

Corgi-Hündin Fiona sprintet in Windeseile auf ihre Fellfreundin Kili zu. Diese reagiert deutlich zurückhaltender. © Collage: Screenshots/Instagram/@hammyandolivia

In dem Clip fällt jedoch etwas auf: Die Freude ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Während Fiona wie verrückt an ihrer Leine zieht, um schneller zu dem weiblichen Alaskan Malamute zu gelangen, herrscht auf der anderen Seite bedächtige Ruhe.

Als die Corgi-Dame bei Kili ist, wedelt diese nur ein wenig mit dem Schwanz, bleibt zunächst sogar sitzen. Als sich ihre kleine Fellfreundin unterwürfig auf den Rücken wirft, steht Kili immerhin auf, schnuppert ein wenig an der Hündin. Ob sie ihre alte Freundin überhaupt erkennt?

Das ist dem Insta-Publikum am Ende gar nicht so wichtig. Denn die rührende Art der Corgi-Dame geht seit dem vergangenen Sonntag auch so viral. Zehn Millionen Klicks sind bereits zusammengekommen, dazu mehr als 600.000 Likes.

Dennoch stellt sich schon die Frage, warum die Hunde so derart unterschiedlich auf das Wiedersehen reagierten. Fionas Besitzer kennen die Antwort!