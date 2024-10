Corgi will Treppe hinabsteigen: Millionen feiern, wie er das Problem meistert

Houston (Texas) - So eine lange Treppe und sooo kurze Beine: Corgi Rocket ist tagtäglich mit diesem Problem konfrontiert, wenn er in seinem Zuhause in Houston ein Stockwerk tiefer gehen will - wobei "gehen" es an dieser Stelle nicht ganz trifft. Denn der Vierbeiner hat seine eigene Technik entwickelt, um der vielen Stufen Herr bzw. Hund zu werden.