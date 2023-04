Dackel-Chihuahua-Mischling haut User um: So kurios sieht er aus

Richmond (Virginia) - Dieser Hund aus Virginia hat eine Menge an Likes und Followern, von denen manch Influencer nur träumen kann. Grund für die Fan-Liebe: das kuriose Aussehen des Dackel-Chihuahua-Mischlings.

Ein Gentest hat es bewiesen: Ollie (nicht im Bild), der aus dem Tierheim stammt, ist ein Dackel-Chihuahua-Mischling. © Bildmontage: 123RF/alenka2194/123RF/anmalkov

Gut 80.000 Instagram-Follower hat Ollie. Sogar mehr als 180.000 Menschen bewundern den Hund auf TikTok. Diverse Clips mit dem Vierbeiner erreichen Millionenwerte.

Insbesondere die Ohren, die im Verhältnis zum restlichen Körper viel zu groß wirken, verpassen Ollie den Charme, den seine Fans so sehr an ihm lieben.

Während sie beim reinrassigen Dackel tief am Kopf hängen, stehen sie beim Mischling so hoch wie beim Chihuahua. Damit erinnert der kleine Hund ein wenig an Dumbo, den fliegenden Elefanten.

Newsweek sprach kürzlich mit Ollies Frauchen Cassandra (30), die mit dem Rüden in Richmond lebt. Sie sagte dem US-Magazin, dass ursprünglich ein DNA-Test ergeben habe, dass ihr Vierbeiner halb Dackel und halb Chihuahua sei.